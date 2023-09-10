Очень трогательное фото: Зинченко передал привет дочурке с экрана телевизора

Александр Зинченко передал привет дочке. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В рамках отбора на чемпионат Европы в 2024 году сборная Украины во Вроцлаве сыграла вничью с Англией (1:1). Единственный мяч нашей команды забил полузащитник Александр Зинченко.

Когда футболист праздновал гол, у его супруги Влады Седан получилось милое фото.

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После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах.

Дочка получила "сердце" Александра Зинченко

Во время празднования гола Александр передал привет своей семье. Его дочка в этот момент стояла перед телевизором и приняла папино "сердечко". Очень милый кадр попал на камеру жены футболиста Влады Седан.

Привет для дочурки. Фото: Влада Седан

Зинченко открыл счет в матче на 26-й минуте после атаки при участии Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Ефима Конопли. Именно последний почти от лицевой линии на правом крае штрафной площадки отдал пас в центр, где Зинченко расстрелял ворота. В концовке первого тайма Кайл Уокер сравнял счет, но подопечные Сергея Реброва больше не пропустили и удержали ничью.

Сборная Украины 12 сентября в Милане сыграет свой пятый матч в группе против Италии. Подопечные Лучано Спалетти являются главными конкурентами в борьбе за второе место в группе.

За все время Украина играла с Италией восемь матчей и шесть проиграла, а еще в двух была ничья.

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