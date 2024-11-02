Київський Сокіл через втечу втратив двох гравців після матчів у Європі

Два хокеїсти Сокола не повернулися до України після єврокубків
Київський "Сокіл" повернувся в Україну після матчів Континентального кубку не в повному складі. Ігри проходили в Італії.
Двоє гравців не повернулися в Україну, передає "Суспільне Спорт".
У "Сокола" тепер проблеми зі складом
Головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко розповів, що після матчів другого раунду Континентального кубку два гравця не повернулися з командою в Україну.
При цьому Шафаренко не став називати прізвища втікачів.
"Гравців нам не вистачає, тому що їх немає. Двоє гравців у нас залишилися у Європі. Не повернулися. Ну і Бородай та Чердак травмовані. Ну, нічого страшного. Молоді повинні грати та додавати. Будемо спостерігати за цим", — сказав Шафаренко.
Джерело повідомило, що в Україну не повернулися досвідчені хокеїсти Роман Благий та Володимир Алексюк. При цьому 37-річний Благий є гравцем національної збірної.
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