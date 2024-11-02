Киевский Сокол из-за побега потерял двух игроков после матчей в Европе

Игроки ХК "Сокол". Фото: "Сокол"

Киевский "Сокол" вернулся в Украину после матчей Континентального кубка не в полном составе. Игры проходили в Италии.

Два игрока не вернулись в Украину, передает "Суспільне Спорт".

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У "Сокола" теперь проблемы с составом

Главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко рассказал, что после матчей второго раунда Континентального кубка два игрока не вернулись с командой в Украину.

При этом Шафаренко не стал называть фамилии беглецов.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе. Не вернулись. Ну и Бородай и Чердак травмированы. Ну, ничего страшного. Молодые должны играть и добавлять. Будем наблюдать за этим", — сказал Шафаренко.

Источник сообщил, что в Украину не вернулись опытные хоккеисты Роман Благой и Владимир Алексюк. При этом 37-летний Благой является игроком сборной.

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