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Два хоккеиста Сокола не вернулись в Украину после еврокубков

2 ноября 2024 13:22
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Киевский Сокол из-за побега потерял двух игроков после матчей в Европе
Игроки ХК "Сокол". Фото: "Сокол"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевский "Сокол" вернулся в Украину после матчей Континентального кубка не в полном составе. Игры проходили в Италии.

Два игрока не вернулись в Украину, передает "Суспільне Спорт".

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Роман Благой
Роман Благой. Фото: ФХУ

У "Сокола" теперь проблемы с составом

Главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко рассказал, что после матчей второго раунда Континентального кубка два игрока не вернулись с командой в Украину.

При этом Шафаренко не стал называть фамилии беглецов.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе. Не вернулись. Ну и Бородай и Чердак травмированы. Ну, ничего страшного. Молодые должны играть и добавлять. Будем наблюдать за этим", — сказал Шафаренко.

Источник сообщил, что в Украину не вернулись опытные хоккеисты Роман Благой и Владимир Алексюк. При этом 37-летний Благой является игроком сборной.

Напомним, ранее КДК УАФ наказал полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Криськива за красную карточку с "Динамо".

Украинский футболист Александр Караваев заинтересовал один из турецких клубов.

Новичок "Динамо" Максим Брагару летом стал игроком клуба, но до сих пор не основной. Он рассказал, почему так происходит.

Хоккей ХК Сокол Киев Континентальный кубок побег

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