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Двоє українських каратистів зникли в Італії — що відомо

24 січня 2025 13:36
Олександр Ільющенков - Редактор
Двоє каратистів не повернулися в Україну після змагань — деталі
Українські каратисти Дарія та Євген Пилипюки. Фото: Олександр Пікулін
Олександр Ільющенков - Редактор

Чергові українські спортсмени, схоже, вирішили не повертатись в Україну. Тепер мова йде про карате.

Українські каратисти Євген та Дарія Пилипюки не повернулись в Україну після змагань, які проходили в італійській Венеції наприкінці грудня, повідомляє "Суспільне. Чернівці", посилаючись на президента Чернівецької федерації карате Олександра Пікуліна.

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Що відомо про зникнення Пилипюків 

Євген та Дарія Пилипюки брали участь у турнірі в Венеції наприкінці грудня минулого року. Вони мали повернутись в Україну до певного терміну. 

Проте, за словами Пікуліна, вони цього не зробили, натомість видалили усі соцмережі та вимкнули телефони. 

"Зі мною на зв'язок вони не виходили, ми намагались зв'язатись різними способами, через інших спортсменів, хотіли вмовити все ж таки повернутися, але зусилля були марними", — розповів Пікулін.

Тепер каратистів можуть довічно дискваліфікувати та позбавити усіх спортивних нагород. 

Нагадаємо, ще двоє українців можуть продовжити кар'єру в Туреччині.

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14:24 Побиття 12-річної у Білій Церкві — один із нападників втік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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