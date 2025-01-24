Двое каратистов не вернулись в Украину после соревнований — детали

Украинские каратисты Дарья и Евгений Пилипюки. Фото: Александр Пикулин

Очередные украинские спортсмены, похоже, решили не возвращаться в Украину. Теперь речь идет о карате.

Украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюки не вернулись в Украину после соревнований, которые проходили в итальянской Венеции в конце декабря, сообщает "Суспільне. Чернівці", ссылаясь на президента Черновицкой федерации карате Александра Пикулина.

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Евгений и Дарья Пилипюки участвовали в турнире в Венеции в конце декабря прошлого года. Они должны были вернуться в Украину до определенного срока.

Но, по словам Пикулина, они этого не сделали, зато удалили все соцсети и выключили телефоны.

"Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить все же вернуться, но усилия были тщетными", — рассказал Пикулин.

Теперь каратистов могут пожизненно дисквалифицировать и лишить всех спортивных наград.

Напомним, еще двое украинцев могут продолжить карьеру в Турции.

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