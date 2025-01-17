Жалінську довічно дискваліфікували після втечі в Росію

Лариса Жалінська під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Колишня українська спортсменка Лариса Жалінська заробила довічну дискваліфікацію. Цього тижня стало відомо, що вона втекла до Росії.

Президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко пояснив причини дискваліфікації, повідомляє "Трибуна".

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Військовослужбовець Нацгвардії України Лариса Жалінська залишила територію країни й зрештою опинилася у РФ. Там спортсменка заявила, що повернулася "на історичну батьківщину". Вона назвала рідним містом тимчасово окупований Приморськ Запорізької області.

Лариса Жалінська в Нацгвардії. Фото: Facebook

Реакція України на вчинок Жалінської

Спортсменка є багаторазовою призеркою чемпіонатів України з академічного веслування, володаркою срібних і бронзових медалей національної першості. Вона неофіційно виїхала до Чехії, а потім через Польщу та Білорусь перебралася до РФ.

"ФАУ наполягла на довічній дискваліфікації та позбавленні звань і нагород. Рішення вже було ухвалене, проголосоване Виконкомом і подане до Міністерства молоді та спорту", — заявив Володимир Власенко.

Упродовж останніх років Жалінська виступала під прапором підрозділу, в якому проходила службу. Вона не отримувала дозволу на виїзд з України від Федерації академічного веслування.

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