Жалинскую пожизненно дисквалифицировали после побега в Россию

Лариса Жалинская во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывшая украинская спортсменка Лариса Жалинская заработала пожизненную дисквалификацию. На этой неделе стало известно, что она сбежала в Россию.

Президент Федерации академической гребли Украины Владимир Власенко объяснил причины дисквалификации, сообщает "Трибуна".

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Лариса Жалинская в Нацгвардии. Фото: Facebook

Реакция Украины на поступок Жалинской

Спортсменка является многократным призером чемпионатов Украины по академической гребле, обладательницей серебряных и бронзовых медалей национального первенства. Она не официально выехала в Чехию, а затем через Польшу и Беларусь перебралась в РФ.

"ФАУ настояла на пожизненной дисквалификации и лишении званий и наград. Решение уже было принято, проголосовано Исполкомом и подано в Министерство молодежи и спорта", — заявил Владимир Власенко.

В последние годы Жалинская выступала под флагом подразделения, в котором проходила службу. Она не получала разрешения на выезд из Украины от Федерации академической гребли.

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