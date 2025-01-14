Украинская гребчица сбежала в РФ — что известно

Гребчиха Лариса Жалинская. Фото: скриншот ИМИ

Украинская спортсменка с помощью лжи сбежала в Российскую Федерацию. Там она уже успела заявить, что она "русская".

Служившая в Национальной гвардии гребчиха Лариса Жалинская выехала из Украины и в итоге перебралась в РФ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пропагандистские ресурсы россиян.

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Работница Лариса Жалинская. Фото: Facebook Мастера академической гребли Украины

Как сбежала Жалинская

"Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу, в частности по туристическим путевкам", — рассказала она.

Жалинская сказала, что приобрела туристическую путевку в Чехию, а также оформила второй загранпаспорт, не известив воинскую часть. Именно по этому паспорту она и пересекла границу.

Ранее она нашла перевозчиков, чтобы добраться из Львова в Польшу. Они же помогли найти тех, кто поможет пересечь польско-белорусскую границу.

Уже из Минска она самолетом добралась до Москвы.

"Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег в Россию, но я бы не считала это побегом. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город — это город Приморск Запорожской области Российской Федерации, я всегда была русскоязычная", — заявила она в интервью пропагандистам.

Жалинская была многократной медалисткой на чемпионатах Украины по академической гребле.

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