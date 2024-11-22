Гравці волейбольного клубу Решетилівка не повернулись до України

Гравці волейбольного клубу "Решетилівка". Фото: facebook.com/vc.reshetylivka

Троє гравців волейбольного клубу "Решетилівка" не повернулись до України після зустрічі Кубка Виклику проти "Менена" в Бельгії. В клубі відреагували на інциндент.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби клубу та у виданні Tribuna.com.

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За повідомленням видання гравці Андрій Оробко і Дмитро Шаврак не повернулись до України після матчу. Крім цього повідомляється, що серед тих, хто втік за кордон й Руслан Осипенко.

Гравці Решетилівки. Фото: ФВУ

У повідомленні пресслужби зазначається, що ці гравці самостійно прийняли таке рішення та не повернулись із командою в Україну.

"Наш клуб діє в межах законодавства. Питання військового обліку, перетину кордону та спортивної дисципліни представників команди – на особливому контролі. Те, що Дмитро Шаврак та Андрій Оробко самовільно покинули спортивний табір і відмовилися повертатися в Україну, тому що вони злякалися – це їх рішення, за яке вони, переконаний, мають понести відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, директор Решетилівки Сергій Котьман зазначає, що керівництво клубу засуджує дії спортсменів та ніщо не може звільнити їх від відповідальності перед державою.

"Р ешетилівка має з хлопцями чинні довгострокові контракти. Тому якщо вони захочуть з порушенням договору представляти якийсь європейський клуб, ми з Федерацією волейболу будемо розвʼязувати це питання в правовому полі", — каже він.

Водночас у ЗМІ раніше зʼявилась інформація, що ще одного гравця – Миколу Куранова на кордоні забрали представники ТЦК.

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