Игроки волейбольного клуба Решетиловка не вернулись в Украину

Игроки волейбольного клуба "Решетиловка". Фото: facebook.com/vc.reshetylivka

Трое игроков волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после встречи Кубка Вызова против "Менена" в Бельгии. В клубе отреагировали на инцидент.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба и в издании Tribuna.com.

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Игроки клуба не вернулись в Украину

По сообщению издания, игроки Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в Украину после матча. Кроме этого сообщается, что среди бежавших за границу и Руслан Осипенко.

Игроки Решетиловки. Фото: ФВУ

В сообщении пресс-службы отмечается, что эти игроки самостоятельно приняли такое решение и не вернулись с командой в Украину.

"Наш клуб действует в рамках законодательства. Вопросы военного учета, пересечения границы и спортивной дисциплины представителей команды – на особом контроле. То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались – это их решение, за которое они, убеждены, должны понести ответственность", — говорится в сообщении.

Кроме этого директор Решетиловки Сергей Котьман отмечает, что руководство клуба осуждает действия спортсменов и ничто не может освободить их от ответственности перед государством.

"Рэшетиловка имеет с ребятами действующие долгосрочные контракты. Поэтому, если они захотят с нарушением договора представлять какой-то европейский клуб, мы с Федерацией волейбола будем решать этот вопрос в правовом поле", — говорит он.

В то же время в СМИ ранее появилась информация, что еще одного игрока – Николая Куранова на границе забрали представители ТЦК.

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