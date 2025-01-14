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Титулована українська спортсменка втекла до Росії

14 січня 2025 14:27
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українська веслувальниця втекла до РФ — що відомо
Веслувальниця Лариса Жалінська. Фото: скриншот ІМІ
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українська спортсменка за допомогою брехні втекла до Російської Федерації. Там вона вже встигла заявити, що вона "русская".

Веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії, виїхала з України та у підсумку перебралася до РФ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пропагандистські ресурси росіян.

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Лариса Жалінська з веслом
Веслувальниця Лариса Жалінська. Фото: Facebook Майстри академічного веслування України

Як втекла Жалінська

"Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками", — розповіла вона.

Жалінська сказала, що придбала туристичну путівку до Чехії, а також оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши військову частину. Саме за цим паспортом вона й перетнула кордон.

Раніше вона знайшла перевізників, щоб добратись зі Львова до Польщі. Вони ж допомогли знайти тих, хто допоможе перетнути польсько-білоруський кордон. 

Вже з Мінська вона літаком дісталася Москви.

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто - це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна", — заявила вона в інтерв'ю пропагандистам.

Жалінська була багаторазовою медалісткою на чемпіонатах України з академічного веслування.

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спорт Веслувальний спорт Росія спортсмени Академічне веслування

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