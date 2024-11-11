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Двом гравцям Динамо розбили голови у матчі з Поліссям

11 листопада 2024 16:31
Станіслав Костюк - Редактор
Двом гравцям Динамо розбили голови під час матчу УПЛ
Матвій Пономаренко (у центрі) бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Юнацька команда київського "Динамо" здобула перемогу над однолітками з "Полісся". Підопічні Ігоря Костюка продовжують заочну боротьбу із "Шахтарем" за чемпіонський титул.

Головний тренер команди прокоментував кадрові втрати у "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

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У центральному поєдинку 13 туру юнацького чемпіонату України з футболу "Динамо" обіграло "Полісся" з рахунком 2:1. Матвій Пономаренко вивів столичну команду вперед на десятій хвилині поєдинку. Але у другому таймі Ігор Кремчанин приніс перемогу "біло-синім". Наприкінці поєдинку кожна з команд втратила гравця через вилучення.

Ігор Костюк
Ігор Костюк спостерігає за грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Травми у складі "Динамо"

Ігор Костюк подякував своїм підопічним за перемогу і визнав, що матчі його команди з "Поліссям" завжди виходять складними. У цьому матчі одразу двом футболістам "Динамо" розбили голови в ігрових епізодах. Проте представникам столичного клубу вдалося уникнути серйозних ушкоджень.

"Не тільки команди U19, а й основні склади, що повертаються після єврокубків, зазнають невеликого просідання. Тому хотіли сьогодні це покращити й довести, що ми можемо і після єврокубків грати емоційно. Але, на жаль, не зовсім вийшло", — пояснив Костюк.

"Динамо" посідає друге місце у турнірній таблиці після 13 турів. Лідирує "Шахтар", який випереджає столичну команду на три бали. У наступному матчі підопічні Ігоря Костюка зіграють із "Чорноморцем".

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Динамо Полісся футбол спорт УПЛ Ігор Костюк

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