Двум игрокам Динамо разбили головы во время матча УПЛ

Матвей Пономаренко (в центре) борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Юношеская команда киевского "Динамо" одержала победу над сверстниками из "Полесья". Подопечные Игоря Костюка продолжают заочную борьбу с "Шахтером" за чемпионский титул.

Главный тренер команды прокомментировал кадровые потери в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

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В центральном поединке 13 тура юношеского чемпионата Украины по футболу "Динамо" обыграло "Полесье" со счетом 2:1. Матвей Пономаренко вывел столичную команду вперед на десятой минуте поединка. "Полесье" отыгралось благодаря голу Кирилла Кобернюка с пенальти на 28-й минуте. Но во втором тайме Игорь Кремчанин принес победу "бело-синим". В конце поединка каждая из команд потеряла по игроку из-за удаления.

Игорь Костюк наблюдает за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Травмы в составе "Динамо"

Игорь Костюк поблагодарил своих подопечных за победу и признал, что матчи его команды с "Полесьем" всегда получаются сложными. В этом матче сразу двум футболистам "Динамо" разбили головы в игровых эпизодах. Однако представителям столичного клуба удалось избежать серьезных повреждений.

"Не только команды U19, но и основные составы, возвращающиеся после еврокубков, испытывают небольшую просадку. Поэтому хотели сегодня это улучшить и доказать, что мы можем и после еврокубков играть эмоционально. Но, к сожалению, не совсем получилось", — объяснил Костюк.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице после 13 туров. Лидирует "Шахтер", который опережает столичную команду на три балла. В следующем матче подопечные Игоря Костюка сыграют с "Черноморцем".

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