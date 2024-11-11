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Двум игрокам Динамо разбили головы в матче с Полесьем

11 ноября 2024 16:31
Станислав Костюк - Редактор
Двум игрокам Динамо разбили головы во время матча УПЛ
Матвей Пономаренко (в центре) борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Юношеская команда киевского "Динамо" одержала победу над сверстниками из "Полесья". Подопечные Игоря Костюка продолжают заочную борьбу с "Шахтером" за чемпионский титул. 

Главный тренер команды прокомментировал кадровые потери в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. 

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В центральном поединке 13 тура юношеского чемпионата Украины по футболу "Динамо" обыграло "Полесье" со счетом 2:1. Матвей Пономаренко вывел столичную команду вперед на десятой минуте поединка. "Полесье" отыгралось благодаря голу Кирилла Кобернюка с пенальти на 28-й минуте. Но во втором тайме Игорь Кремчанин принес победу "бело-синим". В конце поединка каждая из команд потеряла по игроку из-за удаления. 

Игорь Костюк
Игорь Костюк наблюдает за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Травмы в составе "Динамо" 

Игорь Костюк поблагодарил своих подопечных за победу и признал, что матчи его команды с "Полесьем" всегда получаются сложными. В этом матче сразу двум футболистам "Динамо" разбили головы в игровых эпизодах. Однако представителям столичного клуба удалось избежать серьезных повреждений. 

"Не только команды U19, но и основные составы, возвращающиеся после еврокубков, испытывают небольшую просадку. Поэтому хотели сегодня это улучшить и доказать, что мы можем и после еврокубков играть эмоционально. Но, к сожалению, не совсем получилось", — объяснил Костюк. 

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице после 13 туров. Лидирует "Шахтер", который опережает столичную команду на три балла. В следующем матче подопечные Игоря Костюка сыграют с "Черноморцем". 

Напомним, тренер главной команды "Динамо" Александр Шовковский может потерять свою работу. 

В Турции отстранили от работы инспектора ФИФА и молодую судью после того, как их интимное видео попало в сеть. 

Александр Поворознюк оштрафовал некоторых футболистов своей команды за неудачную игру. 

В итальянской "Роме" уволили главного тренера и ведут переговоры с бывшим наставником сборной Италии. 

Динамо Полесье футбол спорт УПЛ Игорь Костюк

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