Джеко впевнений, що "Інтер" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Едін Джеко забив гол "Мілану". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Боснійський форвард "Інтера" Едін Джеко став одним із героїв першого півфіналу Ліги чемпіонів проти "Мілана". У цьому матчі "нерадзуррі" перемогли з рахунком 2:0.

Джеко впевнений, що у поєдинку у відповідь "Інтер" завоює путівку до фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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На рахунку Едіна Джеко перший гол у ворота Майка Меньяна. Відразу після цього Генріх Мхітарян забив ще один м'яч, що дозволило "Інтеру" здобути комфортну перемогу над "Міланом" з рахунком 2:0.

Сила "Інтера"

"Нерадзуррі" могли забити ще кілька голів та претендували на пенальті. 37-річний Джеко не сумнівається, що його команді вдасться виграти й матч-відповідь.

"На цій стадії турніру не буває слабких суперників. Тут немає "випадкових пасажирів". Вихід матчу визначила форма команд. "Інтер" знаходиться на підйомі, ми виграли кілька останніх матчів і не хочемо зупинятися", — заявив Едін Джеко.

Джеко наздоганяє Тоналі. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Лава запасних "Інтера"

Головний тренер команди Сімоне Індзагі посилив гру, випустивши з лави запасних Лукаку, Де Врея та Корреа. У наставника "Мілана не було такої можливості. "Россонері" перед матчем втратили свого найкращого гравця.

"Не думаю, що відсутність у "Мілана" Рафаеля Леау визначила результат матчу. "Інтер" зіграв як єдине ціле. Ми забили два м'ячі, але могли довести поєдинок до розгрому. Підсумковий рахунок не дасть нам розслабитися напередодні матчу-відповіді. Упевнений, ми не пропустимо шанс вийти у фінал Ліги чемпіонів", — розповів боснійський форвард.

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