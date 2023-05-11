Джеко уверен, что "Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов

Эдин Джеко забил гол "Милану". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Боснийский форвард "Интера" Эдин Джеко стал одним из героев первого полуфинала Лиги чемпионов против "Милана". В этом матче "нерадзурри" победили со счетом 2:0.

Джеко уверен, что в ответном поединке "Интер" завоюет путевку в финал Лиги чемпионов, сообщает La Gazetta dello Sport.

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На счету Эдина Джеко первый гол в ворота Майка Меньяна. Сразу после этого Генрих Мхитарян забил еще один мяч, что позволило "Интеру" одержать комфортную победу над "Миланом" со счетом 2:0.

Сила "Интера"

"Нерадзурри" могли забить еще несколько голов и претендовали на пенальти. 37-летний Джеко не сомневается, что его команде удастся выиграть и ответный матч.

"На этой стадии турнира не бывает слабых соперников. Тут нет "случайных пассажиров". Исход матча определила форма команд. "Интер" находится на подъеме, мы выиграли несколько последних матчей и не хотим останавливаться", — заявил Эдин Джеко.

Джеко догоняет Тонали. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Скамейка запасных "Интера"

Главный тренер команды Симоне Индзаги усилил игру, выпустив со скамейки запасных Лукаку, Де Врея и Корреа. У наставника "Милана не было такой возможности. "Россонери" перед матчем потеряли своего лучшего игрока.

"Не думаю, что отсутствие у "Милана" Рафаэля Леау определило исход матча. "Интер" сыграл как единое целое. Мы забили два мяча, но могли довести поединок до разгрома. Итоговый счет не даст нам расслабиться накануне ответного матча. Уверен, мы не упустим шанс выйти в финал Лиги чемпионов", — рассказал боснийский форвард.

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