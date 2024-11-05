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Джерело повідомило, що у Карпат одні з найбільших зарплат в УПЛ

5 листопада 2024 21:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Карпати Львів в УПЛ: блогер розповів про амбіції, бюджет та плани на сезон
Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Львівські "Карпати" після виходу в УПЛ поставили завдання посісти місце в десятці кращих. Саме з причини маленьких амбіцій команду покинув головний тренер Мирон Маркевич.

Однак команда наразі йде в турнірній таблиці п’ятою та має хороші фінансові можливості. Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив блогер Віктор Вацко.

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"Карпати" досягли хороших результатів, попри те, що до сезону команду готував Маркевич, а прийняв її під час чемпіонату Владислав Лупашко.

"Карпати" поступаються лише трьом клубам

За словами Вацка, у "Карпатах" вважають цей сезон перехідним й тому в команді небагато змін у складі в порівнянні з Першою лігою.

"Це говорить про те, що клуб усвідомлює ситуацію і дає Лупашку спокійно адаптуватися до неї, не створюючи на нього зайвого тиску. Клуб готовий терпіти", — сказав Вацко.

Блогер зазначив, що в команді хороші фінансові умови, а їх зарплатний бюджет в ТОП-4, поступаючись лише грандам та "Поліссю".

Вацко вважає, що в наступному сезоні "Карпати" серйозно підсиляться й тоді буде логічно від керівництва клубу очікувати більшого від тренера та команди.

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Віктор Вацко футбол УПЛ Владислав Лупашко Карпати

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