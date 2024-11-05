Карпати Львів в УПЛ: блогер розповів про амбіції, бюджет та плани на сезон

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" після виходу в УПЛ поставили завдання посісти місце в десятці кращих. Саме з причини маленьких амбіцій команду покинув головний тренер Мирон Маркевич.

Однак команда наразі йде в турнірній таблиці п’ятою та має хороші фінансові можливості. Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив блогер Віктор Вацко.

Читайте також:

"Карпати" досягли хороших результатів, попри те, що до сезону команду готував Маркевич, а прийняв її під час чемпіонату Владислав Лупашко.

"Карпати" поступаються лише трьом клубам

За словами Вацка, у "Карпатах" вважають цей сезон перехідним й тому в команді небагато змін у складі в порівнянні з Першою лігою.

"Це говорить про те, що клуб усвідомлює ситуацію і дає Лупашку спокійно адаптуватися до неї, не створюючи на нього зайвого тиску. Клуб готовий терпіти", — сказав Вацко.

Блогер зазначив, що в команді хороші фінансові умови, а їх зарплатний бюджет в ТОП-4, поступаючись лише грандам та "Поліссю".

Вацко вважає, що в наступному сезоні "Карпати" серйозно підсиляться й тоді буде логічно від керівництва клубу очікувати більшого від тренера та команди.

Нагадаємо, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти у "Манчестер Юнайтед".

Олімпійська призерка Токіо-2020 з дзюдо Дар'я Білодід повідомила, чи стане бійцем ММА.

Вингер "Челси" Михайло Мудрик може стати гравцем відомого європейського футбольного клубу.