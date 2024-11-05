Карпаты Львов в УПЛ: блоггер рассказал об амбициях, бюджете и планах на сезон

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" после выхода в УПЛ поставили задачу занять место в десятке лучших. Именно по причине маленьких амбиций команду покинул главный тренер Мирон Маркевич.

Однако команда идет в турнирной таблице пятой и имеет хорошие финансовые возможности. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил блоггер Виктор Вацко.

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"Карпаты" добились хороших результатов, несмотря на то, что к сезону команду готовил Маркевич, а принял ее во время чемпионата Владислав Лупашко.

"Карпаты" уступают только трем клубам

По словам Вацко, в "Карпатах" считают этот сезон переходным и потому в команде немного изменений в составе по сравнению с Первой лигой.

"Это говорит о том, что клуб осознает ситуацию и дает Лупашко спокойно адаптироваться к УПЛ, не создавая на него лишнего давления. Клуб готов терпеть", — сказал Вацко.

Блогер отметил, что в команде хорошие финансовые условия, а их зарплатный бюджет в ТОП-4, уступая только грандам и "Полесью".

Вацко считает, что в следующем сезоне "Карпаты" серьезно усилятся и тогда будет логично от руководства клуба ожидать большего от тренера и команды.

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