Карпаты Львов в УПЛ: блоггер рассказал об амбициях, бюджете и планах на сезон

Источник сообщил, что у Карпат одни из наибольших зарплат в УПЛ
Львовские "Карпаты" после выхода в УПЛ поставили задачу занять место в десятке лучших. Именно по причине маленьких амбиций команду покинул главный тренер Мирон Маркевич.
Однако команда идет в турнирной таблице пятой и имеет хорошие финансовые возможности. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил блоггер Виктор Вацко.
"Карпаты" добились хороших результатов, несмотря на то, что к сезону команду готовил Маркевич, а принял ее во время чемпионата Владислав Лупашко.
"Карпаты" уступают только трем клубам
По словам Вацко, в "Карпатах" считают этот сезон переходным и потому в команде немного изменений в составе по сравнению с Первой лигой.
"Это говорит о том, что клуб осознает ситуацию и дает Лупашко спокойно адаптироваться к УПЛ, не создавая на него лишнего давления. Клуб готов терпеть", — сказал Вацко.
Блогер отметил, что в команде хорошие финансовые условия, а их зарплатный бюджет в ТОП-4, уступая только грандам и "Полесью".
Вацко считает, что в следующем сезоне "Карпаты" серьезно усилятся и тогда будет логично от руководства клуба ожидать большего от тренера и команды.
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