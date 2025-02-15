Берінчик — Девіс: як українець виходив на ринг

Денис Берінчик виходить на бій проти Кішона Девіса. Фото: x.com/julianisjulius

У Нью-Йорку в ніч на 15 лютого проходить вечір боксу, центральною подією якого є бій Берінчик — Девіс. Поєдинок розпочався з виходів боксерів на ринг.

Українець Денис Берінчик, як зазвичай, дуже ефектно вийшов на поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Берінчик проти Девіса

Денис Берінчик вважається андердогом цього поєдинку. Букмекери, м'яко кажучи, не дуже вірять у перемогу українця, виставляючи на неї коефіцієнт у межах 4.00.

Коефіцієнт на перемогу Девіса складає — 1.25. Букмекери найбільше вірять у перемогу американця рішенням суддів, на це виставлений коефіцієнт у 1.90. Виграш нокаутом оцінюється у 3.10.

Імовірність перемоги Берінчика за очками оцінюють у 5,50, а нокаутом — 12.00.

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