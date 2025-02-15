Беринчик — Дэвис: как украинец выходил на ринг

Денис Беринчик выходит на бой против Кишона Дэвиса. Фото: x.com/julianisjulius

В Нью-Йорке в ночь на 15 февраля проходит вечер бокса, центральным событием которого является бой Беринчик — Дэвис. Поединок начался с выходов боксеров на ринг.

Украинец Денис Беринчик, как обычно, очень эффектно вышел на поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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Беринчик против Дэвиса

Денис Беринчик считается андердогом этого поединка. Букмекеры, мягко говоря, не очень верят в победу украинца, выставляя на нее коэффициент в пределах 4.00.

Коэффициент на победу Дэвиса составляет — 1.25. Букмекеры больше всего верят в победу американца решением судей, на это выставлен коэффициент в 1.90. Выигрыш нокаутом оценивается в 3.10.

Вероятность победы Беринчика по очкам оценивают в 5,50, а нокаутом — 12.00.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик назвал боксера, с которым у него был самый тяжелый бой в карьере.

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