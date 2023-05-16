Ексчемпіон світу з боксу зробив прогноз на бій Ломаченка з Хейні
Колишній чемпіон світу з боксу у другій середній вазі Андре Ворд поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Американець, зокрема, віддає перевагу своєму співвітчизнику у цьому історичному бою.
Про це він розповів в інтерв'ю Boxingnews24.com.
У Хейні більше шансів на перемогу
Аналізуючи можливості обох боксерів, ексчемпіон Андре Ворд заявив, що Василь Ломаченко під час свого останнього бою виглядав не надто переконливо.
"У Хейні є імпульс для цього бою. Він поїхав у чужу країну і підняв над готовою титул абсолюта перед 60 тисячами австралійських уболівальників.
Лома у своєму останньому поєдинку проти Ортіса виглядав не дуже добре, бо був відсутній, бо захищав свою країну — Україну. Ортіс – дуже енергійний, вибуховий і непередбачуваний боєць. Важко добре виглядати в бою з ним", — зазначив Ворд.
Водночас Ворд вважає, що шанси Хейні на перемогу дещо більші. Втім, кому усміхнеться долся у цьому двобої — покаже ринг.
"Я даю невелику перевагу Хейні в цьому протистоянні, у співвідношенні 60 на 40. Ми можемо говорити, що завгодно і оцінювати шанси бійців як завгодно, але правда в тому, що ніхто не знає переможця", — заявив Ворд.
Поєдинок за всі пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня у Лас-Вегасі.
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