Ексчемпіон світу з боксу зробив прогноз на бій Ломаченка з Хейні

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

Колишній чемпіон світу з боксу у другій середній вазі Андре Ворд поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Американець, зокрема, віддає перевагу своєму співвітчизнику у цьому історичному бою.

Про це він розповів в інтерв'ю Boxingnews24.com.

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У Хейні більше шансів на перемогу

Аналізуючи можливості обох боксерів, ексчемпіон Андре Ворд заявив, що Василь Ломаченко під час свого останнього бою виглядав не надто переконливо.

"У Хейні є імпульс для цього бою. Він поїхав у чужу країну і підняв над готовою титул абсолюта перед 60 тисячами австралійських уболівальників.

Лома у своєму останньому поєдинку проти Ортіса виглядав не дуже добре, бо був відсутній, бо захищав свою країну — Україну. Ортіс – дуже енергійний, вибуховий і непередбачуваний боєць. Важко добре виглядати в бою з ним", — зазначив Ворд.

Водночас Ворд вважає, що шанси Хейні на перемогу дещо більші. Втім, кому усміхнеться долся у цьому двобої — покаже ринг.

"Я даю невелику перевагу Хейні в цьому протистоянні, у співвідношенні 60 на 40. Ми можемо говорити, що завгодно і оцінювати шанси бійців як завгодно, але правда в тому, що ніхто не знає переможця", — заявив Ворд.

Поєдинок за всі пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня у Лас-Вегасі.

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