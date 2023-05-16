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Ексчемпіон світу з боксу зробив прогноз на бій Ломаченка з Хейні

16 травня 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ексчемпіон світу з боксу зробив прогноз на бій Ломаченка з Хейні
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній чемпіон світу з боксу у другій середній вазі Андре Ворд поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Американець, зокрема, віддає перевагу своєму співвітчизнику у цьому історичному бою. 

Про це він розповів в інтерв'ю Boxingnews24.com.

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У Хейні більше шансів на перемогу 

Аналізуючи можливості обох боксерів, ексчемпіон Андре Ворд заявив, що Василь Ломаченко під час свого останнього бою виглядав не надто переконливо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"У Хейні є імпульс для цього бою. Він поїхав у чужу країну і підняв над готовою титул абсолюта перед 60 тисячами австралійських уболівальників.

Лома у своєму останньому поєдинку проти Ортіса виглядав не дуже добре, бо був відсутній, бо захищав свою країну — Україну. Ортіс – дуже енергійний, вибуховий і непередбачуваний боєць. Важко добре виглядати в бою з ним", — зазначив Ворд. 

Водночас Ворд вважає, що шанси Хейні на перемогу дещо більші. Втім, кому усміхнеться долся у цьому двобої — покаже ринг. 

"Я даю невелику перевагу Хейні в цьому протистоянні, у співвідношенні 60 на 40. Ми можемо говорити, що завгодно і оцінювати шанси бійців як завгодно, але правда в тому, що ніхто не знає переможця", — заявив Ворд.

Поєдинок за всі пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня у Лас-Вегасі. 

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