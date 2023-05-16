Экс-чемпион мира по боксу сделал прогноз на бой Ломаченко с Хейни
Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Андре Уорд поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Американец, в частности, отдает преимущество своему соотечественник в этом историческом бою.
Об этом он рассказал в интервью BoxingNews24.com.
У Хейни больше шансов на победу
Анализируя возможности обоих боксеров, экс-чемпион Андре Уорд заявил, что Василий Ломаченко во время своего последнего боя выглядел не слишком убедительно.
"У Хейни есть импульс для этого боя. Он уехал в чужую страну и поднял над головой титул абсолюта перед 60 тысячами австралийских болельщиков.
Лома в своем последнем поединке против Ортиса выглядел не очень хорошо, потому что отсутствовал, потому что защищал свою страну — Украину. Ортис — очень энергичный, взрывной и непредсказуемый боец. Трудно хорошо выглядеть в бою с ним", — отметил Уорд.
В то же время Уорд считает, что у Хейни немного больше шансов на победу. Впрочем, кому улыбнется судьба в этом поединке — покажет ринг.
"Я отдаю небольшое преимущество Хейни в этом противостоянии, в соотношении 60 на 40. Мы можем говорить, что угодно и оценивать шансы бойцов сколь угодно, но правда в том, что никто не знает победителя", — заявил Уорд.
Поединок за все пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе.
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