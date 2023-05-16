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Экс-чемпион мира по боксу сделал прогноз на бой Ломаченко с Хейни

16 мая 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Экс-чемпион мира по боксу сделал прогноз на бой Ломаченко с Хейни
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Андре Уорд поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Американец, в частности, отдает преимущество своему соотечественник в этом историческом бою.

Об этом он рассказал в интервью BoxingNews24.com.

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У Хейни больше шансов на победу

Анализируя возможности обоих боксеров, экс-чемпион Андре Уорд заявил, что Василий Ломаченко во время своего последнего боя выглядел не слишком убедительно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"У Хейни есть импульс для этого боя. Он уехал в чужую страну и поднял над головой титул абсолюта перед 60 тысячами австралийских болельщиков.

Лома в своем последнем поединке против Ортиса выглядел не очень хорошо, потому что отсутствовал, потому что защищал свою страну — Украину. Ортис — очень энергичный, взрывной и непредсказуемый боец. Трудно хорошо выглядеть в бою с ним", — отметил Уорд.

В то же время Уорд считает, что у Хейни немного больше шансов на победу. Впрочем, кому улыбнется судьба в этом поединке — покажет ринг.

"Я отдаю небольшое преимущество Хейни в этом противостоянии, в соотношении 60 на 40. Мы можем говорить, что угодно и оценивать шансы бойцов сколь угодно, но правда в том, что никто не знает победителя", — заявил Уорд.

Поединок за все пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе.

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