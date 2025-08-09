Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ексдівчина Мілевського опинилася в басейні з іншим футболістом

Ексдівчина Мілевського опинилася в басейні з іншим футболістом

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:41
Колишня Мілевського в басейні з ексгравцем збірної України
Артем Мілевський із новою дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Екскохана колишнього форварда збірної України Артема Мілевського — Валерія Крук — опублікувала в соцмережах відверте фото з новим обранцем.

На знімку в Instagram дівчини пара позує в басейні, ніжно обіймаючи одне одного.

Реклама
Читайте також:

Супутником Валерії Крук виявився 38-річний Олександр Яковенко, колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Пост вона супроводила роздумами про жіночу заздрість, що викликало жваве обговорення серед підписників.

Валерия Крук
Валерія Крук з Олександром Яковенком. Фото: instagram.com/timi1010/

Хто такий Яковенко

Олександр виступав за київське "Динамо" на початку 2010-х, а також грав у чемпіонатах Бельгії, Італії, Нідерландів та Іспанії. Після завершення кар'єри він зайнявся агентською діяльністю, представляючи інтереси футболістів на міжнародному ринку.

Артем Мілевський, з яким Крук зустрічалася раніше, вважається однією з найяскравіших фігур українського футболу 2000-х. Він ставав чемпіоном України у складі "Динамо", грав на Євро-2012 і вирізнявся ефектним стилем гри та життя.

Артем Милевский
Артем Мілевський у нових стосунках. Фото: instagram.com/timi1010/

Фото Крук та Яковенко швидко розлетілося спортивними та світськими медіа, викликавши хвилю коментарів і нових чуток про життя колишніх зірок українського футболу.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виступить на етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Олександру Усику доведеться повернутися на ринг уже в середині осені цього року.

Майбутній суперник українського чемпіона з боксу отримає величезний гонорар за бій з Усиком.

спорт футбол Артем Мілевський Динамо дружини футболістів
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації