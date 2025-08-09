Колишня Мілевського в басейні з ексгравцем збірної України

Ексдівчина Мілевського опинилася в басейні з іншим футболістом
Екскохана колишнього форварда збірної України Артема Мілевського — Валерія Крук — опублікувала в соцмережах відверте фото з новим обранцем.
На знімку в Instagram дівчини пара позує в басейні, ніжно обіймаючи одне одного.
Супутником Валерії Крук виявився 38-річний Олександр Яковенко, колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Пост вона супроводила роздумами про жіночу заздрість, що викликало жваве обговорення серед підписників.
Хто такий Яковенко
Олександр виступав за київське "Динамо" на початку 2010-х, а також грав у чемпіонатах Бельгії, Італії, Нідерландів та Іспанії. Після завершення кар'єри він зайнявся агентською діяльністю, представляючи інтереси футболістів на міжнародному ринку.
Артем Мілевський, з яким Крук зустрічалася раніше, вважається однією з найяскравіших фігур українського футболу 2000-х. Він ставав чемпіоном України у складі "Динамо", грав на Євро-2012 і вирізнявся ефектним стилем гри та життя.
Фото Крук та Яковенко швидко розлетілося спортивними та світськими медіа, викликавши хвилю коментарів і нових чуток про життя колишніх зірок українського футболу.
