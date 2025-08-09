Колишня Мілевського в басейні з ексгравцем збірної України

Артем Мілевський із новою дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Екскохана колишнього форварда збірної України Артема Мілевського — Валерія Крук — опублікувала в соцмережах відверте фото з новим обранцем.

На знімку в Instagram дівчини пара позує в басейні, ніжно обіймаючи одне одного.

Супутником Валерії Крук виявився 38-річний Олександр Яковенко, колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Пост вона супроводила роздумами про жіночу заздрість, що викликало жваве обговорення серед підписників.

Валерія Крук з Олександром Яковенком. Фото: instagram.com/timi1010/

Хто такий Яковенко

Олександр виступав за київське "Динамо" на початку 2010-х, а також грав у чемпіонатах Бельгії, Італії, Нідерландів та Іспанії. Після завершення кар'єри він зайнявся агентською діяльністю, представляючи інтереси футболістів на міжнародному ринку.

Артем Мілевський, з яким Крук зустрічалася раніше, вважається однією з найяскравіших фігур українського футболу 2000-х. Він ставав чемпіоном України у складі "Динамо", грав на Євро-2012 і вирізнявся ефектним стилем гри та життя.

Артем Мілевський у нових стосунках. Фото: instagram.com/timi1010/

Фото Крук та Яковенко швидко розлетілося спортивними та світськими медіа, викликавши хвилю коментарів і нових чуток про життя колишніх зірок українського футболу.

