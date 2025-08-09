Бывшая Милевского в бассейне с экс-игроком сборной Украины

Артем Милевский с новой девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Экс-возлюбленная бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского — Валерия Крук — опубликовала в соцсетях откровенное фото с новым избранником.

На снимке в Instagram девушки пара позирует в бассейне, нежно обнимая друг друга.

Спутником Валерии Крук оказался 38-летний Александр Яковенко, бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Пост она сопроводила размышлениями о женской зависти, что вызвало живое обсуждение среди подписчиков.

Валерия Крук с Александром Яковенко. Фото: instagram.com/timi1010/

Кто такой Яковенко

Александр выступал за киевское "Динамо" в начале 2010-х, а также играл в чемпионатах Бельгии, Италии, Нидерландов и Испании. После завершения карьеры он занялся агентской деятельностью, представляя интересы футболистов на международном рынке.

Артем Милевский, с которым Крук встречалась ранее, считается одной из самых ярких фигур украинского футбола 2000-х. Он становился чемпионом Украины в составе "Динамо", играл на Евро-2012 и отличался эффектным стилем игры и жизни.

Артем Милевский в новых отношениях. Фото: instagram.com/timi1010/

Фото Крук и Яковенко быстро разлетелось по спортивным и светским медиа, вызвав волну комментариев и новых слухов о жизни бывших звезд украинского футбола.

