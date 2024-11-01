Альвіна Царенко шокувала мережу пікантним образом у стилі чарівниці

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Альвіна Царенко, колишня дівчина ексфутболіста київського "Динамо" Беньяміна Вербича, любить шокувати публіку в соцмережах. Модель не соромиться показувати свої форми.

В одній із останніх публікацій у Instagram дівчина залишилася в одній білизні.

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Завдяки своїм відвертим образам дівчина дуже популярна у соціальних мережах. У Instagram на Альвіну підписалося 414 тисяч фоловерів.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Пікантний образ колишньої дівчини футболіста

В одному з останніх образів Царенко постала в образі чарівниці. На дівчині була лише чорна білизна та червоно-чорний плащ.

Білизна підкреслювала вражаючі форми дівчини. Фоловери змогли оцінити як її спортивну форму, так і гарні груди.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Цікаво, що колишня пара Вербич — Царенко має спільного сина, якого дівчина виховує сама.

На цю мить Вербич грає за грецький "Панатинаїкос", де рідко з'являється на полі, здебільшого залишаючись у запасі. Після початку російського вторгнення Царенко також переїхала до Греції, де почала зустрічатися із футболістом з "Олімпіакосу".

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