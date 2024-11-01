Альвіна Царенко шокувала мережу пікантним образом у стилі чарівниці

Ексдівчина зірки Динамо роздяглася для відвертого фото
Альвіна Царенко, колишня дівчина ексфутболіста київського "Динамо" Беньяміна Вербича, любить шокувати публіку в соцмережах. Модель не соромиться показувати свої форми.
В одній із останніх публікацій у Instagram дівчина залишилася в одній білизні.
Завдяки своїм відвертим образам дівчина дуже популярна у соціальних мережах. У Instagram на Альвіну підписалося 414 тисяч фоловерів.
Пікантний образ колишньої дівчини футболіста
В одному з останніх образів Царенко постала в образі чарівниці. На дівчині була лише чорна білизна та червоно-чорний плащ.
Білизна підкреслювала вражаючі форми дівчини. Фоловери змогли оцінити як її спортивну форму, так і гарні груди.
Цікаво, що колишня пара Вербич — Царенко має спільного сина, якого дівчина виховує сама.
На цю мить Вербич грає за грецький "Панатинаїкос", де рідко з'являється на полі, здебільшого залишаючись у запасі. Після початку російського вторгнення Царенко також переїхала до Греції, де почала зустрічатися із футболістом з "Олімпіакосу".
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