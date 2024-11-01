Альвина Царенко шокировала сеть пикантным образом в стиле волшебницы

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Альвина Царенко, бывшая девушка экс-футболиста киевского "Динамо" Беньямина Вербича, любит шокировать публику в соцсетях. Модель не стесняется показывать свои формы.

В одной из последних публикаций в Instagram девушка осталась в одном белье.

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Благодаря своим откровенным образам девушка очень популярна в социальных сетях. В Instagram на Альвину подписалось 414 тысяч фолловеров.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Пикантный образ бывшей девушки футболиста

В одном из последних образов Царенко предстала в образе волшебницы. На девушке было лишь черное белье и красно-черный плащ.

Белье подчеркивало впечатляющие формы девушки. Фолловеры смогли оценить как ее спортивную форму, так и красивую грудь.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Любопытно, что у бывшей пары Вербич — Царенко есть общий сын, которого девушка воспитывает сама.

На текущий момент Вербич играет за греческий "Панатинаикос", где редко появляется на поле, в основном оставаясь в запасе. После начала российского вторжения Царенко также переехала в Грецию, где начала встречаться с футболистом из "Олимпиакоса".

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