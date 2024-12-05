Колишня дружина Артема Кравця Анна захоплює Instagram пікантними відео

Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_

Колишня дружина футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Кравця, який зараз працює у столичному клубі, любить радувати чоловічу публіку в соцмережах. Дівчина часто публікує кадри, де можна побачити її красу.

У своїй останній публікації у Instagram Ганна Кравець постала у пікантному образі.

Читайте також:

За час, коли чоловік був популярним і вони разом займалися благодійністю, Ганна змогла зібрати в Instagram значну кількість підписників. Зараз дівчина має 39 тисяч фоловерів.

Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_

Красуня показала, як приваблива

Анна опублікувала відео, на якому позувала у короткій сукні. Дівчина показала фолловерам обрис своїх стегон та грудей.

Зазначимо, що Ганна після шлюбу з Артемом виховує двох синів.

Артем Кравець, родом із Кам'янського, у своїй кар'єрі виступав за київські "Динамо" та "Арсенал", німецький Штутгарт, іспанську "Гранаду", а також турецькі клуби "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".

Зараз Кравець працює у "Динамо", займаючись розвитком футбольної академії та скаутингом.

Нагадаємо, гаряча 19-річна італійська модель стала дівчиною 17-річного Ламіна Ямала.

Раніше ми показали, як виглядає турецька суддя, усунена за інтим із 61-річним делегатом ФІФА.

У новій пікантній фотосесії знялася дівчина воротаря збірної України Анатолія Трубіна.