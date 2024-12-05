Колишня дружина Артема Кравця Анна захоплює Instagram пікантними відео

Ексдружина футболіста Динамо знялася у пікантному образі
Колишня дружина футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Кравця, який зараз працює у столичному клубі, любить радувати чоловічу публіку в соцмережах. Дівчина часто публікує кадри, де можна побачити її красу.
У своїй останній публікації у Instagram Ганна Кравець постала у пікантному образі.
За час, коли чоловік був популярним і вони разом займалися благодійністю, Ганна змогла зібрати в Instagram значну кількість підписників. Зараз дівчина має 39 тисяч фоловерів.
Красуня показала, як приваблива
Анна опублікувала відео, на якому позувала у короткій сукні. Дівчина показала фолловерам обрис своїх стегон та грудей.
Зазначимо, що Ганна після шлюбу з Артемом виховує двох синів.
Артем Кравець, родом із Кам'янського, у своїй кар'єрі виступав за київські "Динамо" та "Арсенал", німецький Штутгарт, іспанську "Гранаду", а також турецькі клуби "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".
Зараз Кравець працює у "Динамо", займаючись розвитком футбольної академії та скаутингом.
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