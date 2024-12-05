Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-жена футболиста Динамо снялась в пикантном образе — видео arrow

Экс-жена футболиста Динамо снялась в пикантном образе — видео

5 декабря 2024 07:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Бывшая жена Артема Кравца Анна восхищает Instagram пикантными видео
Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывшая жена футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца, который сейчас работает в столичном клубе, любит радовать мужскую публику в соцсетях. Девушка часто публикует, кадры, где можно увидеть ее красоту.

В своей последней публикации в Instagram Анна Кравец предстала в пикантном образе.

Читайте также:

За время, когда муж был популярным, и они вместе занимались благотворительностью, Анна смогла собрать в Instagram внушительное количество подписчиков. Сейчас у девушки 39 тысяч фолловеров.

Анна Кравец
Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_

Красотка показала, как заманчива

Анна опубликовала видео, на котором позировала в коротком платье. Девушка показала фолловерам очертание своих бедер и груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Kravets (@annakravets_)

Отметим, что Анна после брака с Артемом воспитывает двух сыновей.

Артем Кравец, родом из Каменского, в своей карьере выступал за киевские "Динамо" и "Арсенал", немецкий Штутгарт, испанскую "Гранаду", а также турецкие клубы "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".

Сейчас Кравец работает в "Динамо", занимаясь развитием футбольной академии и скаутингом.

Напомним, горячая 19-летняя итальянская модель стала девушкой 17-летнего Ламина Ямала.

Ранее мы показали, как выглядит турецкая судьи, отстраненная за интим с 61-летним делегатом ФИФА.

В новой пикантной фотосессии снялась девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

Сборная Украины по футболу Динамо модель Артем Кравец жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

07:37 Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ — ISW

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:35 Можно ли закрыть карту "Национальный кэшбек" и какие нюансы

07:30 В ВСУ станет меньше бюрократии — 12 журналов оцифруют в один

07:30 Как командир может отказать в выплатах семье пропавшего без вести

07:21 Работник фирмы помогал уклонистам — как его наказал суд

07:10 В Тернопольской области комбайнеры замордовали беременную свинью

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

07:37 Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ — ISW

07:35 Можно ли закрыть карту "Национальный кэшбек" и какие нюансы

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:30 В ВСУ станет меньше бюрократии — 12 журналов оцифруют в один

07:30 Как командир может отказать в выплатах семье пропавшего без вести

07:21 Работник фирмы помогал уклонистам — как его наказал суд

07:10 В Тернопольской области комбайнеры замордовали беременную свинью

07:01 Мошенники "охотятся" — как клиентам ПриватБанка защитить деньги

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак