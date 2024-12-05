Бывшая жена Артема Кравца Анна восхищает Instagram пикантными видео

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_

Бывшая жена футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца, который сейчас работает в столичном клубе, любит радовать мужскую публику в соцсетях. Девушка часто публикует, кадры, где можно увидеть ее красоту.

В своей последней публикации в Instagram Анна Кравец предстала в пикантном образе.

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За время, когда муж был популярным, и они вместе занимались благотворительностью, Анна смогла собрать в Instagram внушительное количество подписчиков. Сейчас у девушки 39 тысяч фолловеров.

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_

Красотка показала, как заманчива

Анна опубликовала видео, на котором позировала в коротком платье. Девушка показала фолловерам очертание своих бедер и груди.

Отметим, что Анна после брака с Артемом воспитывает двух сыновей.

Артем Кравец, родом из Каменского, в своей карьере выступал за киевские "Динамо" и "Арсенал", немецкий Штутгарт, испанскую "Гранаду", а также турецкие клубы "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".

Сейчас Кравец работает в "Динамо", занимаясь развитием футбольной академии и скаутингом.

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