Колишній футболіст Інтера та Роми затриманий за звинуваченням у торгівлі наркотиками

Раджа Наїнгголан (праворуч) з колишнім партнером по "Ромі" Даніеле Де Россі. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/

Відомий бельгійський футболіст Раджа Наїнгголан може постати перед судом. Його затримали за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину.

Наїнгголану загрожує серйозний тюремний термін, повідомляє Corriere dello Sport.

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Колишнього футболіста збірної Бельгії, а також італійських "Інтера" та "Роми" Раджа Наїнгголана заарештувала поліція Брюсселя. Правоохоронці підозрюють 36-річного півзахисника в торгівлі наркотиками. Журналісти опублікували інформацію, згідно з якою спортсмен міг бути причетний до злочинного синдикату, що розповсюджував у Бельгії заборонені речовини.

Що загрожує Наїнгголану

Наразі слідчі допитують футболіста в одному з поліцейських відділків Брюсселя. Його звинувачують у тому, що Раджа міг ввозити кокаїн до Європи з Південної Америки. Якщо суд визнає провину спортсмена, йому загрожує декілька років тюремного ув'язнення.

Який вигляд має Раджа Наїнгголан у 2025 році. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/

Раджа Наїнгголан відомий за виступами за збірну Бельгії. Він став відомим в Італії, де захищав кольори місцевих клубів "Кальярі", "Рома" та "Інтер", з яким він ставав чемпіоном Серії А.

Останнім часом Наїнгголан виступав за команду з Другої ліги чемпіонату Бельгії "Локерен-Темсе", за яку нещодавно забив гол прямим ударом з кутового.

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