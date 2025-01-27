Бывший футболист Интера и Ромы задержан по обвинению в торговле наркотиками

Раджа Наингголан (справа) с бывшим партнером по "Роме" Даниэле Де Росси. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/

Известный бельгийский футболист Раджа Наингголан может предстать перед судом. Его задержали по обвинению в совершении тяжкого преступления.

Наингголану грозит серьезный тюремный срок, сообщает Corriere dello Sport.

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Бывший футболист сборной Бельгии, а также итальянских "Интера" и "Ромы" Раджа Наингголан был арестован полицией Брюсселя. Правоохранители подозревают 36-летнего полузащитника в торговле наркотиками. Журналисты опубликовали информацию, согласно которой спортсмен мог быть причастен к преступному синдикату, который распространял в Бельгии запрещенные вещества.

Что грозит Наингголану

В настоящее время следователи допрашивают футболиста в одном из полицейских участков Брюсселя. Его обвиняют в том, что Раджа мог ввозить кокаин в Европу из Южной Америки. Если суд признает вину спортсмена, ему грозит несколько лет тюремного заключения.

Как Раджа Наингголан выглядит в 2025 году. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/

Раджа Наингголан известен по выступлениям за сборную Бельгии. Он стал известен в Италии, где защищал цвета местных клубов "Кальяри", "Рома" и "Интер", с которым он становился чемпионом Серии А.

В последнее время Наингголан выступал за команду из Второй лиги чемпионата Бельгии "Локерен-Темсе", за которую недавно забил гол прямым ударом с углового.

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