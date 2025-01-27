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Экс-футболист Ромы арестован и может надолго сесть в тюрьму

27 января 2025 14:37
Станислав Костюк - Редактор
Бывший футболист Интера и Ромы задержан по обвинению в торговле наркотиками
Раджа Наингголан (справа) с бывшим партнером по "Роме" Даниэле Де Росси. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/
Станислав Костюк - Редактор

Известный бельгийский футболист Раджа Наингголан может предстать перед судом. Его задержали по обвинению в совершении тяжкого преступления

Наингголану грозит серьезный тюремный срок, сообщает Corriere dello Sport

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Бывший футболист сборной Бельгии, а также итальянских "Интера" и "Ромы" Раджа Наингголан был арестован полицией Брюсселя. Правоохранители подозревают 36-летнего полузащитника в торговле наркотиками. Журналисты опубликовали информацию, согласно которой спортсмен мог быть причастен к преступному синдикату, который распространял в Бельгии запрещенные вещества. 

Что грозит Наингголану

В настоящее время следователи допрашивают футболиста в одном из полицейских участков Брюсселя. Его обвиняют в том, что Раджа мог ввозить кокаин в Европу из Южной Америки. Если суд признает вину спортсмена, ему грозит несколько лет тюремного заключения. 

Раджа Наингголан
Как Раджа Наингголан выглядит в 2025 году. Фото: instagram.com/radja_nainggolan_l4/

Раджа Наингголан известен по выступлениям за сборную Бельгии. Он стал известен в Италии, где защищал цвета местных клубов "Кальяри", "Рома" и "Интер", с которым он становился чемпионом Серии А. 

В последнее время Наингголан выступал за команду из Второй лиги чемпионата Бельгии "Локерен-Темсе", за которую недавно забил гол прямым ударом с углового. 

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футбол наркоторговля Серия А Интер арест ФК Рома (Рим)

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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