Беніто та Ндура відсторонили від тренувань у луганській Зорі

Беніто у складі "Зорі". Фото: instagram.com/11_benito/

Напередодні матчу 12 туру чемпіонату України головний тренер "Зорі" Младен Бартулович ухвалив важливе кадрове рішення. Він усунув від тренувань з основною командою одразу двох футболістів.

Два легіонери "Зорі" підтримуватимуть форму з молодими гравцями команди, повідомляє "ТаТоТаке".

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Африканські легіонери "Зорі" Аліун Ндур та Олабіран Муйіва "Беніто" відсторонені від тренувань з основою луганської команди. Вони переведені до "Зорі" U-19. Младен Бартулович не розраховує на цих гравців у найближчій перспективі.

Беніто під час виступу за "Динамо" Фото: instagram.com/11_benito/

Причини усунення футболістів

У тренерського штабу "Зорі" немає претензій до професіоналізму та людських якостей Беніто та Ндура. Проте Бартуловича не влаштовує ігрова форма футболістів і його рішення продиктоване виключно спортивними причинами. Легіонери "Зорі" не порушували режиму і не потрапляли у скандальні ситуації.

Контракт Беніто, як і раніше, належить "Динамо". Київський клуб віддав футболіста в оренду на строк до кінця сезону. Нігерієць зіграв за "Зорю" вісім матчів і не відзначився результативними діями. На рахунку Ндура лише два поєдинки у всіх турнірах.

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