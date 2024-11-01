Бенито и Ндура отстранили от тренировок в луганской Заре

Бенито в составе "Зари". Фото: instagram.com/11_benito/

Накануне матча 12 тура чемпионата Украины главный тренер "Зари" Младен Бартулович принял важное кадровое решение. Он отстранил от тренировок с основной командой сразу двух футболистов.

Два легионера "Зари" будут поддерживать форму с молодыми игроками команды, сообщает "ТаТоТаке".

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Бенито во время выступления за "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Причины отстранения футболистов

У тренерского штаба "Зари" нет претензий к профессионализму и человеческим качествам Бенито и Ндура. Однако Бартуловича не устраивает игровая форма футболистов, и его решение продиктовано исключительно спортивными причинами. Легионеры "Зари" не нарушали режим и не попадали в скандальные ситуации.

Контракт Бенито по-прежнему принадлежит "Динамо". Киевский клуб отдал футболиста в аренду сроком до конца сезона. Нигериец сыграл за "Зарю" восемь матчей и не отметился результативными действиями. На счету Ндура всего два поединка во всех турнирах.

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