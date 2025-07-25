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Головна Спорт Ексголкіпер збірної України виїхав за кордон — як це вдалося

Ексголкіпер збірної України виїхав за кордон — як це вдалося

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 13:03
Як Бойко зумів виїхати з України заради бою Усика
Денис Бойко під час тренування. Фото: УНІАН

Поява Дениса Бойка на трибунах під час бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа в Лондоні викликала хвилю запитань. Колишній голкіпер збірної України, на думку частини вболівальників, не мав права виїзду за кордон.

Однак ситуація виявилася зовсім іншою, повідомляє "Чемпіон".

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Менеджер Дениса Бойка розповіла, що футболіст залишав Україну легально, і зробив це виключно з метою підтримати Усика на поєдинку. Це була короткострокова поїздка, не пов'язана з відпочинком або особистими справами.

Денис Бойко
Денис Бойко в матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Де зараз Бойко

За словами представниці гравця, він уже повернувся до Києва та продовжує роботу. Головний юридичний нюанс полягає в статусі Дениса Бойка. Він офіційно значиться співробітником критично важливого підприємства, що дозволяє виїзд за межі країни за документами. Йдеться про його посаду у сфері спортивного медіаконтенту — Бойко працює в структурі, пов'язаній із платформою Viasat.

"Денис виїхав легально, з метою відвідати поєдинок Олександра Усика та підтримати його на кілька днів. У нього немає думки надовго виїжджати з країни. Він уже повернувся до столиці та продовжує працювати", — заявила представниця гравця.

Нагадаємо, весілля Катерини та Олександра Усика було скромним — фотографії урочистості.

Діти українського чемпіона з боксу все ще живуть у різних країнах.

Наступний бій за участю Усика відбудеться не в Саудівській Аравії через принципову позицію Ер-Ріяда.

У Олександра Усика є особливий ритуал, який допомагає йому здобувати яскраві перемоги.

скандал спорт футбол Олександр Усик бокс Денис Бойко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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