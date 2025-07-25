Як Бойко зумів виїхати з України заради бою Усика

Ексголкіпер збірної України виїхав за кордон — як це вдалося
Поява Дениса Бойка на трибунах під час бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа в Лондоні викликала хвилю запитань. Колишній голкіпер збірної України, на думку частини вболівальників, не мав права виїзду за кордон.
Однак ситуація виявилася зовсім іншою, повідомляє "Чемпіон".
Менеджер Дениса Бойка розповіла, що футболіст залишав Україну легально, і зробив це виключно з метою підтримати Усика на поєдинку. Це була короткострокова поїздка, не пов'язана з відпочинком або особистими справами.
Де зараз Бойко
За словами представниці гравця, він уже повернувся до Києва та продовжує роботу. Головний юридичний нюанс полягає в статусі Дениса Бойка. Він офіційно значиться співробітником критично важливого підприємства, що дозволяє виїзд за межі країни за документами. Йдеться про його посаду у сфері спортивного медіаконтенту — Бойко працює в структурі, пов'язаній із платформою Viasat.
"Денис виїхав легально, з метою відвідати поєдинок Олександра Усика та підтримати його на кілька днів. У нього немає думки надовго виїжджати з країни. Він уже повернувся до столиці та продовжує працювати", — заявила представниця гравця.
Нагадаємо, весілля Катерини та Олександра Усика було скромним — фотографії урочистості.
Діти українського чемпіона з боксу все ще живуть у різних країнах.
Наступний бій за участю Усика відбудеться не в Саудівській Аравії через принципову позицію Ер-Ріяда.
У Олександра Усика є особливий ритуал, який допомагає йому здобувати яскраві перемоги.
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