Как Бойко сумел выехать из Украины ради боя Усика

Экс-голкипер сборной Украины выехал за границу — как это удалось
Появление Дениса Бойко на трибунах во время боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа в Польше вызвало волну вопросов. Бывший голкипер сборной Украины, по мнению части болельщиков, не имел права выезда за границу.
Однако ситуация оказалась совершенно другой, сообщает "Чемпион".
Менеджер Дениса Бойко рассказала, что футболист покидал Украину легально, и сделал это исключительно с целью поддержать Усика на поединке. Это была краткосрочная поездка, не связанная с отдыхом или личными делами.
Где сейчас Бойко
По словам представительницы игрока, он уже вернулся в Киев и продолжает работу. Главный юридический нюанс заключается в статусе Дениса Бойко. Он официально числится сотрудником критически важного предприятия, что позволяет выезд за пределы страны по документам. Речь идет о его должности в сфере спортивного медиаконтента — Бойко работает в структуре, связанной с платформой Viasat.
"Денис выехал легально, с целью посетить поединок Александра Усика и поддержать его на несколько дней. У нет мысли надолго уезжать из страны. Он уже вернулся в столицу и продолжает работать", — заявила представитель игрока.
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