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Главная Спорт Экс-голкипер сборной Украины выехал за границу — как это удалось

Экс-голкипер сборной Украины выехал за границу — как это удалось

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:03
Как Бойко сумел выехать из Украины ради боя Усика
Денис Бойко во время тренировки. Фото: УНИАН

Появление Дениса Бойко на трибунах во время боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа в Польше вызвало волну вопросов. Бывший голкипер сборной Украины, по мнению части болельщиков, не имел права выезда за границу.

Однако ситуация оказалась совершенно другой, сообщает "Чемпион".

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Менеджер Дениса Бойко рассказала, что футболист покидал Украину легально, и сделал это исключительно с целью поддержать Усика на поединке. Это была краткосрочная поездка, не связанная с отдыхом или личными делами. 

Денис Бойко
Денис Бойко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Где сейчас Бойко

По словам представительницы игрока, он уже вернулся в Киев и продолжает работу. Главный юридический нюанс заключается в статусе Дениса Бойко. Он официально числится сотрудником критически важного предприятия, что позволяет выезд за пределы страны по документам. Речь идет о его должности в сфере спортивного медиаконтента — Бойко работает в структуре, связанной с платформой Viasat.

"Денис выехал легально, с целью посетить поединок Александра Усика и поддержать его на несколько дней. У нет мысли надолго уезжать из страны. Он уже вернулся в столицу и продолжает работать", — заявила представитель игрока. 

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Следующий бой с участием Усика пройдет не в Саудовской Аравии из-за принципиальной позиции Эр-Рияда. 

У Александра Усика есть особый ритуал, который помогает ему одерживать яркие победы. 

скандал спорт футбол Александр Усик бокс Денис Бойко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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