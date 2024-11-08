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Ексгравець Динамо пояснив, чому не треба критикувати команду

8 листопада 2024 23:13
Станіслав Костюк - Редактор
Морозюк пояснив, чому не треба критикувати Динамо після поразки у Лізі Європи
Микола Морозюк. Фото: ФК Динамо
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній гравець київського "Динамо" поділився думками про матч 4-го туру Ліги Європи, в якому кияни зустрілись з "Ференцварошем" та поступились з рахунком 0:4. Він пояснив, чому не варто так різко критикувати команду. 

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Tribuna.

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За словами Миколи Морозюка результат після поразки "Динамо" його здивував, проте він переконаний, що гра була рівною до моменту вилучення у першому таймі. 

Також він пояснив, що саме статистика сильно позначається на психологічному стані гравців. 

"На них тисне ця відповідальність, і вони не можуть повністю зіграти в ту гру, яку можуть. Звичайно, 0:4 від Ференцвароша нікуди не годиться, але якщо дивитись на картину ширше, то принаймні зараз йде омолодження складу, плюс багато гравців, які не мають досвіду виступів на європейській арені, отримують його. Все одно цей шлях їм треба пройти", — сказав він. 

Гравець Динамо
Гравці Динамо та Ференцвароша. Фото: ФК Динамо

Морозюк додав, що потрібно враховувати той факт, що на хлопців впливають переїзди та соціальна відповідальність. 

"Це все впливає на фізичний стан, гравці травмуються. Також тренерському штабу важко імпровізувати. Але вони мають йти до того, щоб грати на 2-3 фронтах", — пояснив Морозюк. 

Нагадаємо, Михайло Мудрик відзначився красивим голом за "Челсі" — головний тренер відзначив гру українця після матчу. 

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Україна Динамо футбол спорт Микола Морозюк

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