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Экс-игрок Динамо объяснил, почему не нужно критиковать команду

8 ноября 2024 23:13
Станислав Костюк - Редактор
Морозюк объяснил, почему не нужно критиковать Динамо после поражения в Лиге Европы
Николай Морозюк. Фото: ФК Динамо
Станислав Костюк - Редактор

Бывший игрок киевского "Динамо" поделился мыслями о матче 4-го тура Лиги Европы, в котором киевляне встретились с "Ференцварошем" и уступили со счетом 0:4. Он объяснил, почему не следует так резко критиковать команду.

Об этом он рассказал в интервью изданию Tribuna.

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По словам Николая Морозюка, результат после поражения "Динамо" его удивил, однако он убежден, что игра была равной до момента удаления в первом тайме.

Также он пояснил, что именно статистика сильно отражается на психологическом состоянии игроков.

"На них давит эта ответственность, и они не могут полностью сыграть в ту игру, которую могут. Конечно, 0:4 от Ференцвароша никуда не годится, но если смотреть на картину шире, то по крайней мере сейчас идет омоложение состава плюс многие игроки, которые не имеют опыта выступлений на европейской арене, получают его. Все равно этот путь им нужно пройти", — сказал он.

Игрок Динамо
Игроки "Динамо" и "Ференцвароша". Фото: ФК Динамо

Морозюк добавил, что следует учитывать тот факт, что на ребят влияют переезды и социальная ответственность.

"Это все влияет на физическое состояние, игроки травмируются. Также тренерскому штабу тяжело импровизировать. Но они должны идти к тому, чтобы играть на 2-3 фронтах", — объяснил Морозюк.

Напомним, Михаил Мудрик отметился красивым голом за "Челси" — главный тренер отметил игру украинца после матча.

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Украина Динамо футбол спорт Николай Морозюк

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