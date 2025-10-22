Гармаш розповів про фінансові проблеми та борги ФК Лісне

Денис Гармаш. Фото: "Лісне"

Колишній футболіст "Динамо" Київ та збірної України Денис Гармаш не отримує зарплату. Гравець наразі виступає в Другій лізі за ФК "Лісне".

Півзахисник ФК "Лісне" розповів про фінансові проблеми клубу в інтерв'ю для "Українського футболу".

Проблеми в ФК "Лісне"

Гармаш підтвердив чутки про заборгованість із зарплатами та відсутність мотивації в клубі, але запевнив, що команда 25 жовтня вийде на матч проти "Буковини-2".

За словами Гармаша, гравці будуть грати й це їх власне рішення.

"Нас ніяк не змотивували. Просто ми з хлопцями та тренером прийняли рішення – вийти та зіграти в п'ятницю". Керівництво мовчить про майбутнє клубу, а виплати зарплат — "ніяк, тиша". "Виходить, граємо на ентузіазмі? Граємо у своє задоволення", — сказав Гармаш.

Раніше головний тренер Вадим Мельник заявив, що в клубі "немає фінансів", і не виключив відходу Гармаша та Сергія Рибалки.

Екстренер Олександр Рябоконь 1 жовтня підтвердив проблеми і покинув клуб, після чого очолив "Лівий Берег".

