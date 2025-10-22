Видео
Экс-игроку Динамо не платят зарплату в новом клубе

Экс-игроку Динамо не платят зарплату в новом клубе

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 00:05
обновлено: 00:16
Гармаш рассказал о финансовых проблемах и долгах ФК Лесное
Денис Гармаш. Фото: "Лесное"

Бывший футболист "Динамо" Киев и сборной Украины Денис Гармаш не получает зарплату. Игрок сейчас выступает во Второй лиге за ФК "Лесное".

Полузащитник ФК "Лесное" рассказал о финансовых проблемах клуба в интервью для "Украинского футбола".

Читайте также:

Проблемы в ФК "Лесное"

Гармаш подтвердил слухи о задолженности по зарплатам и отсутствии мотивации в клубе, но заверил, что команда 25 октября выйдет на матч против "Буковины-2".

По словам Гармаша, игроки будут играть и это их собственное решение.

"Нас никак не мотивировали. Просто мы с ребятами и тренером приняли решение — выйти и сыграть в пятницу". Руководство молчит о будущем клуба, а выплаты зарплат — "никак, тишина". "Получается, играем на энтузиазме? Играем в свое удовольствие", — сказал Гармаш.

Ранее главный тренер Вадим Мельник заявил, что в клубе "нет финансов", и не исключил ухода Гармаша и Сергея Рыбалки.

Экс-тренер Александр Рябоконь 1 октября подтвердил проблемы и покинул клуб, после чего возглавил "Левый Берег".

Автор:
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
