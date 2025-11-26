Циганик здивував словами про шанси України пройти Швецію та Польщу

Роман Яремчук у національній команді. Фото: instagram.com/uafukraine/

Журналіст та футбольний коментатор Ігор Циганик прокоментував жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. На його думку, збірна України отримала суперників, які дозволяють об'єктивно оцінити її готовність до турніру.

Перший матч команда Сергія Реброва проведе проти Швеції, нагадав експерт в ефірі YouTube-програми "Циганик LIVE".

Можливі фінальні суперники — Польща або Албанія — також являють собою серйозний рівень опозиції, заявив журналіст. За його словами, саме проти таких команд можна перевірити, наскільки національна збірна відповідає вимогам майбутнього Мундіалю.

Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Циганик підкреслив, що результати двох матчів покажуть справжній стан української команди. При цьому журналіст вважає, що поразки від команд нижчого рівня виглядали б набагато неприємніше, ніж можливі труднощі проти європейських суперників.

Чому Циганик вважає такий розклад оптимальним

Коментатор упевнений, що зустріч зі Швецією стане важливим тестом для збірної, а потенційна гра проти Польщі чи Албанії дасть остаточну відповідь на питання про готовність до світової першості. Він зазначає, що такі суперники не дадуть розслабитися та вимагатимуть максимальної концентрації.

"Перемога над Швецією і другим суперником покаже, чи готова збірна України до чемпіонату світу. Це дійсно хороша перевірка для команди Реброва. Якщо не вийде пройти цих опонентів, то на турнірі нам буде нічого робити", — заявив Циганик.

