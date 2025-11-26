Цыганык удивил словами о шансах Украины пройти Швецию и Польшу

Видео
Эксперт оценил готовность сборной Украины к матчу против Швеции

Дата публикации 26 ноября 2025 18:01
Журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. По его мнению, сборная Украины получила соперников, которые позволяют объективно оценить ее готовность к турниру.

Первый матч команда Сергея Реброва проведет против Швеции, напомнил эксперт в эфире YouTube-программы "Циганик LIVE". 

Возможные финальные соперники — Польша или Албания — также представляют собой серьезный уровень оппозиции, заявил журналист. По его словам, именно против таких команд можно проверить, насколько национальная сборная соответствует требованиям будущего Мундиаля. 

Илья Забарный
Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Цыганык подчеркнул, что результаты двух матчей покажут истинное состояние украинской команды. При этом журналист считает, что поражения от команд более низкого уровня выглядели бы гораздо неприятнее, чем возможные трудности против европейских соперников.

Почему Цыганык считает такой расклад оптимальным

Комментатор уверен, что встреча со Швецией станет важным тестом для сборной, а потенциальная игра против Польши или Албании даст окончательный ответ на вопрос о готовности к мировому первенству. Он отмечает, что такие соперники не дадут расслабиться и потребуют максимальной концентрации.

"Победа над Швецией и вторым соперником покажет, готова ли сборная Украины к чемпионату мира. Это действительно хорошая проверка для команды Реброва. Если не получится пройти этих оппонентов, то на турнире нам будет нечего делать", — заявил Цыганык. 

Напомним, форвард "Баварии" Харри Кейн назвал команду, в которой продолжит карьеру. 

Ханс-Дитер Флик принял жесткие меры к игрокам "Барселоны" из-за поражения от "Челси". 

Бывший чемпион по боксу Василий Ломаченко прибыл в одну из соседних с Украиной стран с важной целью. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
