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Ексворотар "Динамо", "Зорі" та "Шахтаря" перейшов до "Чорноморця"

25 червня 2023 13:27
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Агабекян Карен
редактор
Ексворотар "Динамо", "Зорі" та "Шахтаря" перейшов до "Чорноморця"
Олексій Шевченко. Фото: ФК "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкіпер Олексій Шевченко, який належить "Шахтарю", змінив клуб. У складі "гірників" він був воротарем номер чотири.

Футболіст перейшов до "Чорноморця", повідомляє UA Футбол.

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Шевченка із чемпіонським кубком. Фото: ФК "Шахтар"

У "Чорноморці" буде більше ігрового часу

Раніше "Чорноморець" розлучився з досвідченим голкіпером Дмитром Непогодовим. На вакансію був запрошений воротар "Шахтаря", який минулого сезону сидів у запасі за спиною Анатолія Трубіна, Андрія П'ятова та Дмитра Різника.

У сезоні-2022/23 голкіпер зіграв 27 хвилин, які йому довірили в останньому, 30-му турі в матчі проти полтавської "Ворскли". "Гірники" ще до цього матчу вже стали чемпіонами України.

Шевченко є вихованцем "Інтера" з Дніпра, потім виступав за запорізький "Металург", київське "Динамо", грузинські "Торпедо" (Кутаїсі) та "Ділу" (Горі), луганську "Зорю" та львівські "Карпати".

У "Чорноморці" Шевченко конкуруватиме з Євгеном Пастом, Данилом Варакутою та Валерієм Даскалицею.

Минулого сезону "Чорноморець" посів 10-те місце, випередивши зону вильоту лише на 4 очки.

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