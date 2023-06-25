Экс-вратарь "Динамо", "Зари" и "Шахтера" перешел в "Черноморец"
Принадлежащий "Шахтеру" голкипер Алексей Шевченко сменил клуб. В составе "горняков" он был вратарем номер четыре.
Футболист перешел в "Черноморец", сообщает UA Футбол.
Ни в одной из команд не подтвердили трансфер воспитанника днепропетровского футбола.
В "Черноморце" будет больше игрового времени
Ранее "Черноморец" расстался с опытным голкипером Дмитрием Непогодовым. На возникшую вакансию был приглашен вратарь "Шахтера", который в прошлом сезоне сидел в запасе за спиной Анатолия Трубина, Андрея Пятова и Дмитрия Ризника.
В сезоне 2022/23 голкипер сыграл 27 минут, которые ему доверили в последнем, 30-м туре в матче против полтавской "Ворсклы". "Горняки" еще до этого матча стали чемпионами Украины.
Шевченко является воспитанником "Интера" из Днепра, затем выступал за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", грузинские "Торпедо" (Кутаиси) и "Дилу" (Гори), луганскую "Зарю" и львовские "Карпаты".
В "Черноморце" Шевченко будет конкурировать с Евгением Пастом, Даниилом Варакутой и Валерием Даскалицей.
В прошедшем сезоне "Черноморец" занял 10-е место, опередив зону вылета всего на 4 очка.
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