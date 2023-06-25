Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-вратарь "Динамо", "Зари" и "Шахтера" перешел в "Черноморец" arrow

Экс-вратарь "Динамо", "Зари" и "Шахтера" перешел в "Черноморец"

25 июня 2023 13:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Экс-вратарь "Динамо", "Зари" и "Шахтера" перешел в "Черноморец"
Алексей Шевченко. Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Принадлежащий "Шахтеру" голкипер Алексей Шевченко сменил клуб. В составе "горняков" он был вратарем номер четыре.

Футболист перешел в "Черноморец", сообщает UA Футбол.

Читайте также:

Ни в одной из команд не подтвердили трансфер воспитанника днепропетровского футбола.

Шевченко с чемпионским кубком. Фото: ФК "Шахтер"

В "Черноморце" будет больше игрового времени

Ранее "Черноморец" расстался с опытным голкипером Дмитрием Непогодовым. На возникшую вакансию был приглашен вратарь "Шахтера", который в прошлом сезоне сидел в запасе за спиной Анатолия Трубина, Андрея Пятова и Дмитрия Ризника.

В сезоне 2022/23 голкипер сыграл 27 минут, которые ему доверили в последнем, 30-м туре в матче против полтавской "Ворсклы". "Горняки" еще до этого матча стали чемпионами Украины.

Шевченко является воспитанником "Интера" из Днепра, затем выступал за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", грузинские "Торпедо" (Кутаиси) и "Дилу" (Гори), луганскую "Зарю" и львовские "Карпаты".

В "Черноморце" Шевченко будет конкурировать с Евгением Пастом, Даниилом Варакутой и Валерием Даскалицей.

В прошедшем сезоне "Черноморец" занял 10-е место, опередив зону вылета всего на 4 очка.

Напомним, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик нужен одной из лучших команд Италии.

Марина Бех-Романчук выиграла золото Европейских игр и вернула сборную Украины в ТОП-3.

Не Кривенцов: известны детали нового тренера "Зари".

Дзола, Виейра, Давидс и Это'О: известны полные составы звездного матча в поддержку Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас