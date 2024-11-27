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Ексзірка Динамо може залишитися без клубу — про кого йдеться

27 листопада 2024 17:01
Станіслав Костюк - Редактор
Ексзірка Динамо може взимку залишитись без клубу
Беньямін Вербич та Віктор Циганков під час виступу в "Динамо". Фото: instagram.com/benjaminverbic7/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній легіонер київського "Динамо" Беньямін Вербич проводить не найкращий сезон у своїй кар'єрі. Вже взимку може залишитися без команди.

В останні роки словенець захищає кольори грецького "Панатинаїкоса", повідомляє Pao Pantou.

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Беньямін Вербич виступав за київське "Динамо" з 2018 до 2022 року. Більшість цього часу він був одним із найкращих футболістів української команди. Однак зараз справи 30-річного словенця йдуть не найкращим чином.

Беньямін Вербіч
Ексхавбек "Динамо" Беньямін Вербіч. Фото: instagram.com/benjaminverbic7/

Проблеми Вербича у Греції

Після початку повномасштабного наступу росіян у 2022 році Вербич пішов в оренду до польської "Легії", а незабаром підписав контракт із грецьким "Панатинаїкосом". Проте вже за місяць Беньяміну доведеться знову змінити команду.

Тренерський штаб грецького клубу не розраховує на досвідченого гравця. Цього сезону він зіграв за "Панатинаїкос" лише один клуб, і це трапилося ще в середині літа. Керівництво клубу також планує позбутися Вербича, який отримує в "Пао" надто високу за місцевими мірками зарплату.

Словенця могли відпустити ще влітку 2024 року, але грецький клуб так і не знайшов потенційного покупця на гравця, навіть попри те, що Вербич взяв участь у Євро-2024.

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спорт футбол Словенія Панатінаїкос Беньямін Вербіч

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