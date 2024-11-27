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Бывшая звезда Динамо может остаться без клуба — о ком речь

27 ноября 2024 17:01
Станислав Костюк - Редактор
Экс-звезда Динамо может зимой остаться без клуба
Беньямин Вербич и Виктор Цыганков во время выступления в "Динамо". Фото: instagram.com/benjaminverbic7/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич проводит не лучший сезон в своей карьере. Уже зимой он может остаться без команды.

В последние годы словенец защищает цвета греческого "Панатинаикоса", сообщает Pao Pantou

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Беньямин Вербич выступал за киевское "Динамо" с 2018 по 2022 год. Большую часть этого времени он был одним из лучших футболистов украинской команды. Однако сейчас дела 30-летнего словенца идут не лучшим образом. 

Беньямин Вербич
Экс-хавбек "Динамо" Беньямин Вербич. Фото: instagram.com/benjaminverbic7/

Проблемы Вербича в Греции 

После начала полномасштабного наступления россиян в 2022 году Вербич ушел в аренду в польскую "Легию", а вскоре подписал контракт с греческим "Панатинаикосом". Однако уже через месяц Беньямину придется снова сменить команду. 

Тренерский штаб греческого клуба не рассчитывает на опытного игрока. В нынешнем сезоне он сыграл за "Панатинаикос" всего один клуб, и это случилось еще в середине лета. Руководство клуба также планирует избавиться от Вербича, который получает в "Пао" слишком высокую по местным меркам зарплату. 

Словенца могли отпустить еще летом 2024 года, но греческий клуб так и не нашел потенциального покупателя на игрока даже несмотря на то, что Вербич принял участие в Евро-2024. 

Напомним, в декабре Грузия узнает имя нового президента. Им может стать бывший футболист национальной команды по футболу. 

У Андрея Лунина появится шанс вернуть себе место в основе мадридского "Реала" из-за ситуации с Тибо Куртуа. 

"ПСЖ" снова проиграл в Лиге чемпионов. Виновником поражения от "Баварии" стал российский голкипер парижан. 

спорт футбол Словения Панатинаикос Беньямин Вербич

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