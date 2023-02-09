Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
Відома українська тенісистка Еліна Світоліна не збирається завершувати активну спортивну кар'єру. Вона планує знову вийти на корт уже навесні 2023 року.
Колишня перша каретка України намагатиметься набрати форму вже до квітня, повідомляє "Трибуна".
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28-річна Еліна Світоліна найближчим часом знову вийде на корт. Пройшов уже майже рік із березня 2022 року, коли вона провела свій останній на цей час матч.
Повернення Еліни Світоліної
Минулого року українка поступилася британці Хізер Вотсон у 1/32 турніру в Майамі (6:4, 3:6, 6:7). Після цього Еліна Світоліна народила дочку та присвятила чимало часу благодійним проєктам на підтримку України.
"Я планую повернутися вже у квітні. Поставила собі завдання взяти участь у турі. Подивимося, в якому фізичному та психологічному стані я буду, але йдеться саме про квітень.
Дивитимемося з чоловіком, як дочка почуватиметься, подорожуватиме з нами, як вона почуватиметься в тенісному турі", — розповіла Еліна Світоліна.
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