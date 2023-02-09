Элина Свитолина рассказала, когда вернется на корт

Украинская теннисистка планирует возвращение в тур

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина не собирается завершать активную спортивную карьеру. Она планирует снова выйти на корт уже весной 2023 года.

Бывшая первая каретка Украины постарается набрать форму уже к апрелю, сообщает "Трибуна".

28-летняя Элина Свитолина в ближайшее время снова выйдет на корт. Прошел уже почти год с марта 2022 года, когда она провела свой последний на данный момент матч.

Возвращение Элины Свитолиной

В прошлом году украинка уступила британке Хизер Уотсон в 1/32 турнира в Майами (6:4, 3:6, 6:7). После этого Элина Свитолина родила дочь и посвятила немало времени благотворительным проектам в поддержку Украины.

"Я планирую вернуться уже в апреле. Поставила себе задачу принять участие в туре. Посмотрим, в каком физическом и психологическом состоянии я буду, но речь идет именно про апрель.

Будем смотреть с мужем, как дочь будет чувствовать себя, путешествовать с нами, как она будет себя чувствовать в теннисном туре", — рассказала Элина Свитолина.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский.

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.

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