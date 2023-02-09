Элина Свитолина рассказала, когда вернется на корт
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина не собирается завершать активную спортивную карьеру. Она планирует снова выйти на корт уже весной 2023 года.
Бывшая первая каретка Украины постарается набрать форму уже к апрелю, сообщает "Трибуна".
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28-летняя Элина Свитолина в ближайшее время снова выйдет на корт. Прошел уже почти год с марта 2022 года, когда она провела свой последний на данный момент матч.
Возвращение Элины Свитолиной
В прошлом году украинка уступила британке Хизер Уотсон в 1/32 турнира в Майами (6:4, 3:6, 6:7). После этого Элина Свитолина родила дочь и посвятила немало времени благотворительным проектам в поддержку Украины.
"Я планирую вернуться уже в апреле. Поставила себе задачу принять участие в туре. Посмотрим, в каком физическом и психологическом состоянии я буду, но речь идет именно про апрель.
Будем смотреть с мужем, как дочь будет чувствовать себя, путешествовать с нами, как она будет себя чувствовать в теннисном туре", — рассказала Элина Свитолина.
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