Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Фанати Барселони та Реалу обʼєднались у Грузії — фото arrow

Фанати Барселони та Реалу обʼєднались у Грузії — фото

17 грудня 2024 15:33
Станіслав Костюк - Редактор
Грузинські фанати Барселони та Реала вийшли на протести разом
Фанати Барселони та Реалу на протестах в Грузії. Фото: соцмережі
Станіслав Костюк - Редактор

Грузинські фанати футбольних клубів "Барселона" та "Реал Мадрид" вийшли на вулиці Тбілісі на протест проти уряду країни. Основною вимогою протестувальників є відмова держави від проросійської політики. 

Відповідні фото публікують футбольні вболівальники у соцмережах. 

Читайте також:

Футбольні фанати вийшли на протести 

Зазвичай вважається, що фанати обох футбольних клубів є суперниками у спорті, проте зараз вони обʼєднались, щоб досягнути мети протестів та відмовитись від проросійської влади в державі. Ще однією вимогою протестувальників є проведення виборів.

На плакатах футбольних фанів можна помітити надписи, які спонукають чинну владу піти з постів. 

Протестувальники в Грузії
Протестувальники в Грузії. Фото: соцмережі

"Так, ми ненавидимо один одного, проте ВАС ми ненавидимо більше", — надпис на одному із плакатів. 

Також на вулицях міста можна було побачити протестувальників з плакатом з надписом:

"Ви —  є єдині, хто гірше ніж нульове Ель Класіко"

Протестувальники в Грузії
Протестувальники на вулицях Грузії. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у "Реалі" пояснили, чи має шанси Андрій Лунін стати основним голкіпером у клубі — причини. 

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала нові кадри з відвертої фотосесії — фото.

Михайло Мудрик може найближчим часом піти з "Чеслі" — у клубі пояснили причини такого рішення. 

Грузія Реал Мадрид Барселона Протести у Грузії Тбілісі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

15:04 Зеленський озвучив результати соціальних програм підтримки

15:02 Митні обмеження в Німеччині — що не можна ввозити в країну

14:55 ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

14:53 Пішов з життя знаний одеський суддя — що про нього відомо

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям