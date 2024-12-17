Грузинські фанати Барселони та Реала вийшли на протести разом

Фанати Барселони та Реалу на протестах в Грузії. Фото: соцмережі

Грузинські фанати футбольних клубів "Барселона" та "Реал Мадрид" вийшли на вулиці Тбілісі на протест проти уряду країни. Основною вимогою протестувальників є відмова держави від проросійської політики.

Відповідні фото публікують футбольні вболівальники у соцмережах.

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Зазвичай вважається, що фанати обох футбольних клубів є суперниками у спорті, проте зараз вони обʼєднались, щоб досягнути мети протестів та відмовитись від проросійської влади в державі. Ще однією вимогою протестувальників є проведення виборів.

На плакатах футбольних фанів можна помітити надписи, які спонукають чинну владу піти з постів.

Протестувальники в Грузії. Фото: соцмережі

"Так, ми ненавидимо один одного, проте ВАС ми ненавидимо більше", — надпис на одному із плакатів.

Також на вулицях міста можна було побачити протестувальників з плакатом з надписом:

"Ви — є єдині, хто гірше ніж нульове Ель Класіко".

Протестувальники на вулицях Грузії. Фото: соцмережі

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