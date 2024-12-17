Грузинские фанаты Барселоны и Реала вышли на протесты вместе

Фанаты Барселоны и Реала объединились в Грузии — фото
Грузинские фанаты футбольных клубов "Барселона" и "Реал Мадрид" вышли на улицы Тбилиси в протест против правительства страны. Основным требованием протестующих является отказ государства от пророссийской политики.
Ответные фото публикуют футбольные болельщики в соцсетях.
Футбольные фанаты вышли на протесты
Обычно считается, что фанаты обоих футбольных клубов соперники в спорте, однако сейчас они объединились, чтобы достичь цели протестов и отказаться от пророссийских властей в государстве. Еще одним требованием протестующих является проведение выборов.
На плакатах футбольных фанатов можно заметить надписи, побуждающие действующую власть уйти с постов.
"Да, мы ненавидим друг друга, однако ВАС мы ненавидим больше", — надпись на одном из плакатов.
✊Joint protest march of Georgian fans of #Barcelona and #RealMadrid in Tbilisi, #Georgia 🇬🇪🇪🇺 #GeorgiaProtests— Mtavari TV (@MtavariChannel) December 15, 2024
🎥 Publika pic.twitter.com/L5yM9o5YsS
Также на улицах города можно было увидеть протестующих с плакатом с надписью:
"Вы — единственные, кто хуже нулевого Эль Класико".
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