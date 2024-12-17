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Фанаты Барселоны и Реала объединились в Грузии — фото

17 декабря 2024 15:33
Станислав Костюк - Редактор
Грузинские фанаты Барселоны и Реала вышли на протесты вместе
Фанаты Барселоны и Реала на протестах в Грузии Фото: соцсети
Станислав Костюк - Редактор

Грузинские фанаты футбольных клубов "Барселона" и "Реал Мадрид" вышли на улицы Тбилиси в протест против правительства страны. Основным требованием протестующих является отказ государства от пророссийской политики.

Ответные фото публикуют футбольные болельщики в соцсетях.

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Футбольные фанаты вышли на протесты

Обычно считается, что фанаты обоих футбольных клубов соперники в спорте, однако сейчас они объединились, чтобы достичь цели протестов и отказаться от пророссийских властей в государстве. Еще одним требованием протестующих является проведение выборов.

На плакатах футбольных фанатов можно заметить надписи, побуждающие действующую власть уйти с постов.

Протестующие в Грузии
Протестующие в Грузии. Фото: соцсети

"Да, мы ненавидим друг друга, однако ВАС мы ненавидим больше", — надпись на одном из плакатов.

Также на улицах города можно было увидеть протестующих с плакатом с надписью:

"Вы — единственные, кто хуже нулевого Эль Класико".

Протестующие в Грузии
Протестующие на улицах Грузии. Фото: соцсети

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Грузия Реал Мадрид Барселона Протесты в Грузии Тбилиси

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