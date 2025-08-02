Ферстаппен прокоментував свій можливий перехід до Мерседеса

Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com/maxverstappen1

Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен наразі проводить один з найгірших сезонів у кар'єрі. Проблема в тому, що команда "Ред Булл" не змогла зробити найшвидший болід і через це почалися розмови, що пілот змінить команду.

Про зміну команди Ферстаппен розповів у інтерв'ю GP Blog.

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Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com/maxverstappen1

Цього сезону в особистому заліку Формули-1 Ферстаппен йде на третьому місці й майже не має шансів нав'язати боротьбу Оскару Піастрі та Ландо Норрісу за чемпіонство.

Ферстаппен зробив заяву

Перед Гран-прі Угорщини розпочалися розмови, що Ферстаппен перейде із "Ред Булл" до "Мерседеса". Нідерландець зізнався, що йому цікаво слідкувати за цим, але про такий перехід він ніколи не говорив. Макс запевнив, що залишиться в рідній "стайні".

"Моє головне завдання зараз — обговорення з командою шляхів покращення результатів і планів на сезон 2026. Для мене все однозначно: я залишаюся. Ми постійно говоримо про розвиток боліда, а такі речі не роблять ті, хто не має наміру залишатися", — сказав Ферстаппен.

У Ферстаппена наразі є чинний контракт з "Ред Булл" до кінця 2028 року. Однак, в "Мерседесі" насправді ним цікавляться, бо наступного сезону планують мати найшвидший болід хочуть такого ж пілота, який би замінив Джорджа Рассела.

В "Мерседес" готові платити Ферстаппену по 35 млн євро за один сезон.

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