Ферстаппен прокомментировал свой возможный переход в Мерседес

Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com/maxverstappen1

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен сейчас проводит один из худших сезонов в карьере. Проблема в том, что команда "Ред Булл" не смогла сделать самый быстрый болид и поэтому начались разговоры, что пилот сменит команду.

О смене команды Ферстаппен рассказал в интервью GP Blog.

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Макс Ферстаппен. Фото: instagram.com/maxverstappen1

В текущем сезоне в личном зачете Формулы-1 Ферстаппен идет на третьем месте и почти не имеет шансов навязать борьбу Оскару Пиастри и Ландо Норрису за чемпионство.

Ферстаппен сделал заявление

Перед Гран-при Венгрии начались разговоры, что Ферстаппен перейдет из "Ред Булл" в "Мерседес". Голландец признался, что ему интересно следить за этим, но о таком переходе он никогда не говорил. Макс заверил, что останется в родной "конюшне".

"Моя главная задача сейчас — обсуждение с командой путей улучшения результатов и планов на сезон-2026. Для меня все однозначно: я остаюсь. Мы постоянно говорим о развитии болида, а такие вещи не делают те, кто не намерен оставаться", — сказал Ферстаппен.

У Ферстаппена сейчас есть действующий контракт с "Ред Булл" до конца 2028 года. Однако, в "Мерседесе" на самом деле им интересуются, потому что в следующем сезоне планируют иметь самый быстрый болид и хотят такого же пилота, который бы заменил Джорджа Рассела.

В "Мерседес" готовы платить Ферстаппену по 35 млн евро за сезон.

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