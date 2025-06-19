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Головна Спорт ФІФА та УЄФА збільшать суму спонсорування російського футболу

ФІФА та УЄФА збільшать суму спонсорування російського футболу

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Дата публікації: 19 червня 2025 10:15
Російський футбол отримав гроші від ФІФА та УЄФА, попри санкції
Президент ФІФА Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters/Doug Mills
Ключові моменти Як працюють програми ФІФА та УЄФА

Російський футбольний союз продовжує отримувати фінансування від міжнародних організацій, попри виключення збірних та клубів зі змагань. Про це повідомив генеральний секретар РФС Максим Митрофанов.

За його словами, які цитують російські ЗМІ, 2025 року РФС отримав від УЄФА всі можливі виплати, передбачені програмою "Хет-трик", а від ФІФА — кошти за ініціативою FIFA Forward, причому частину навіть авансом.

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Слова Митрофанова прозвучали під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Він підкреслив, що співпраця з міжнародними федераціями за фінансовою лінією триває без перебоїв.

Александер Чеферин
Президент УЄФА Александер Чеферін. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як працюють програми ФІФА та УЄФА

Проєкт FIFA Forward було створено для підтримки національних федерацій і розвитку інфраструктури. УЄФА з 2024 року запустив черговий цикл проєкту "Хет-трик", розрахований на період до 2028 року. Попри спортивну ізоляцію, РФС залишається серед бенефіціарів.

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спорт футбол УЄФА ФІФА російські спортсмени
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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